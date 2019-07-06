Журналист из США призвал американцев ездить в Крым

Вашингтон, 6 июля. Американский журналист Джефф Опдайк опубликовал в газете Los Angeles Times материал с призывом к согражданам ездить в Крым.

Опдайк признался, что не планировал писать статью о Крыме, однако полуостров настолько его восхитил, что он решил поделиться своими впечатлениями. Американец призывает сограждан не обращать внимание на политику и самостоятельно знакомиться с красотами этого мира. Одним из особенных мест Опдайк считает Крым, который посетил пять раз за последний год.

Полуостров журналист называет «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии». Он подробно описывает свое путешествие, рассказывая не только о местах, но и местных ценах. В Крым Опдайк советует добираться через Москву, чтобы поменять доллары на рубли. Он напоминает, что на полуострове не действуют западные международные платежные системы.

Американец также напоминает, что визит в Крым может испортить отношения с украинскими властями вплоть до уголовного преследования. Однако, как отмечает Опдайк, жители Крыма в большинстве своем довольны возвращением в состав России: новые инвестиции в инфраструктуру превратили республику в самый быстро растущий экономический регион страны, утверждают местные жители.

«Вводя санкции, вы просто делаете хуже местному населению. Санкции против Ирана бьют по иранцам, но не делают особо ничего для смены режима. То же самое с Кубой. То же самое… выберите страну под санкциями, — прокомментировал политическую ситуацию автор. — Я путешествую. Я рассказываю читателям о том, что представляет из себя место».

Статья Опдайка не у всех вызвала положительные эмоции. Больше всего автор получил возмущений от украинцев, которые заявили, что он толкает американцев на преступление. Хейтеры назвали его статью заказным материалом на деньги России, а газету — «коррумпированным СМИ». Журналист отверг все обвинения, указав на их абсурдность.

«Никто ничего мне не платил за поездку в Крым или написание текста о Крыме. Я ездил сам, то есть оплатил 100% своих расходов на поездку, потому что мне нравится ездить по уникальным местам… — приводит его слова РИА Новости. — Я предложил материал Los Angeles Times после по факту. Они точно не коррумпированные. Они не поддерживают Путина или Россию».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и назвал регион так называемой «временно оккупированной территорией». США поддержали позицию властей Украины. Москва в свою очередь заявила, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России.