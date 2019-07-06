Заместитель уральского полпреда назвал арестованного Воробьева «предателем»

Екатеринбург, 6 июля. Заместитель уральского полпреда Борис Кириллов прокомментировал арест Александра Воробьева, занимавшего пост помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском ФО Николая Цуканова.

«Конечно, очень печально, что так произошло. К сожалению, люди иногда просто являются предателями. Это я говорю про Воробьева», — сказал Кириллов.

По словам Кириллова, сейчас представительство, а также сам полномочный представитель работают по графику. Заместитель уральского полпреда сообщил URA.RU, что Цуканов проведет оперативное совещание утром 8 июля и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева до 4 сентября. Его обвинили в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Александр Воробьев работал с Николаем Цукановым с 2005 года, сообщает Газета.ru. Тогда последний был мэром города Гусева Калининградской области. Когда в 2018 году Цуканов занял пост помощника президента, Воробьев был назначен главой его аппарата.