Nissan зажало между двумя поездами в Амурской области

Благовещенск, 6 июля. Кроссовер Nissan Safari зажало между двумя поездами на станции «Сиваки» в Амурской области, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, ДТП произошло поздним вечером 5 июля. Водитель внедорожника грубо нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но от удара машину отбросило между путями и зажало между двумя поездами. Второй локомотив в этот момент шел по соседнему пути.

На место происшествия прибыли экстренные службы, при ДТП никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области лоб в лоб столкнулись кроссовер и фура, на месте погибли два человека и ребенок.