Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

36
0 Оставить комментарий

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Москва, 6 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Путин отметил богатый опыт Назарбаева, политическую мудрость и большие знания. Выдающиеся качества первого президента республики впредь будут востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Россией, подчеркнул российский лидер. Также Путин оценил усилия Назарбаева в области многостороннего сотрудничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Нурсултан Назарбаев родился в 1940 году в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в прямом эфире 20 марта сообщил, что покидает пост главы государства. Он был главой страны в течение 30 лет. На выборах президента Казахстана победил некогда возглавлявший казахстанский сенат Касым-Жомарт Токаев, он набрал 70,76% голосов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров