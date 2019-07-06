Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кот Матроскин стал романтиком в новой серии «Простоквашино»

60
0 Оставить комментарий

Кот Матроскин стал романтиком в новой серии «Простоквашино»

Москва, 6 июня. На Youtube канале российской киностудии «Союзмультфильм» вышла новая серия мультфильма для детей «Простоквашино». Главным героем стал кот Матроскин, который все время поет баллады о любви, чем хочет покорить сердца местных кошек.

Серия стала семнадцатой по счету и показала зрителям все краски весны. Матроскин открылся романтичным порывам и большое внимание уделяет общению с прекрасными представительница семейства кошачьих. Под его весеннее настроение попал и Галчонок, который тоже хочет взаимности в делах любовных.

В предыдущем эпизоде мультфильма авторы решили использовать детективный жанр. Герои сериала находят в огороде «бивень мамонта» и каждый пытается получить находку для своих целей. Клад стал нешуточным поводом для споров и интересным приключение одновременно.

Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что российская киностудия ведет активные переговоры с китайскими коллегами о продаже первого сезона мультсериала. Союзмульфильм хочет показать свой сериал на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров