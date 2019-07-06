Кот Матроскин стал романтиком в новой серии «Простоквашино»

Москва, 6 июня. На Youtube канале российской киностудии «Союзмультфильм» вышла новая серия мультфильма для детей «Простоквашино». Главным героем стал кот Матроскин, который все время поет баллады о любви, чем хочет покорить сердца местных кошек.

Серия стала семнадцатой по счету и показала зрителям все краски весны. Матроскин открылся романтичным порывам и большое внимание уделяет общению с прекрасными представительница семейства кошачьих. Под его весеннее настроение попал и Галчонок, который тоже хочет взаимности в делах любовных.

В предыдущем эпизоде мультфильма авторы решили использовать детективный жанр. Герои сериала находят в огороде «бивень мамонта» и каждый пытается получить находку для своих целей. Клад стал нешуточным поводом для споров и интересным приключение одновременно.

Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что российская киностудия ведет активные переговоры с китайскими коллегами о продаже первого сезона мультсериала. Союзмульфильм хочет показать свой сериал на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.