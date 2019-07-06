Росстат назвал регионы, лидирующие по количеству разводов

Москва, 6 июля. Сахалинская область оказалась на первом месте среди регионов, в которых чаще всего разводились супружеские пары. Такие данные представили специалисты Росстата, изучив цифры за первые четыре месяца 2019 года.

Как отметили в Росстате, с января по апрель количество расторгнутых браков в Сахалинской области составило 5,1 на тысячу населения. На втором месте списка оказалась Республика Карелия с показателем 4,6 разводов на тысячу населения. Также в первую пятерку российских регионов, в которых чаще всего расторгают брак, вошли Ненецкий автономный округ (4,5 разводов на тысячу), Мурманская (4,3) и Белгородская области (4,3).

По данным Росстата, реже всего разводятся пары на Кавказе. Среди регионов с наименьшим количеством расторгнутых браков оказались Чечня (0,6), Ингушетия (0,8), Дагестан (1,1), Северная Осетия (1,8) и Кабардино-Балкария (1,9).

Как пояснил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями региона. По его словам, причиной частых расторжений брака в северных регионах является интенсивная миграция молодежи, вызванная крупными промышленными проектами. Эксперт пояснил, что в Сахалинской области за последние 10 лет наблюдается большой приток миграции, связанный с реализацией больших нефтегазовых проектов в регионе.

«Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше», — рассказал Крупнов.

При этом в общем по России эксперты наблюдает снижение количества разводов. Так, с января по апрель 2019 года в стране расторгли 184,2 тысячи браков. Это на 53,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает RT.

Ранее эксперты назвали регионы РФ с наибольшим числом зарегистрированных браков в 2019 году. Больше всего новых семей образовалось в Москве.