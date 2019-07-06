Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане, есть жертвы

70
0 Оставить комментарий

Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане, есть жертвы

Баку, 6 июля. Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане. По последним данным, два человека погибли, один получил серьезное ранение, сообщили в министерстве обороны страны.

Трагедия произошла утром в субботу в одной из воинских частей Азербайджана.

«В результате взрыва заряда танкового снаряда погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу, — сообщили в военном ведомстве. — Получил тяжелое ранение Мамедов Нурлан Рагим оглу».

По факту произошедшего ведется расследование. Подробности инцидент на данный момент уточняются.

Накануне взрыв прогремел в столице России. Около московского торгового центра «Новомосковский» произошел взрыв пропана. После этого начался пожар — загорелись бензовозы. По данным журналистов, в инциденте пострадал один человек, пишет «Газета.ru».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров