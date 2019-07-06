Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане, есть жертвы

Баку, 6 июля. Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане. По последним данным, два человека погибли, один получил серьезное ранение, сообщили в министерстве обороны страны.

Трагедия произошла утром в субботу в одной из воинских частей Азербайджана.

«В результате взрыва заряда танкового снаряда погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу, — сообщили в военном ведомстве. — Получил тяжелое ранение Мамедов Нурлан Рагим оглу».

По факту произошедшего ведется расследование. Подробности инцидент на данный момент уточняются.

Накануне взрыв прогремел в столице России. Около московского торгового центра «Новомосковский» произошел взрыв пропана. После этого начался пожар — загорелись бензовозы. По данным журналистов, в инциденте пострадал один человек, пишет «Газета.ru».