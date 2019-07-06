Путин поприветствовал участников театрального фестиваля «Толстой»

Москва, 6 июля. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного театрального фестиваля «Толстой», который открылся в музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна».

Глава государства отметил, что фестиваль является одним из наиболее ярких и неординарных мероприятий Года театра в России. Путин подчеркнул, что талантливые коллективы со всего мира уже в четвертый раз собираются на фестивале, чтобы представить свои работы.

Президент РФ добавил, что мероприятие позволяет многочисленным гостям прикоснуться к национальным духовным святыням России и ощутить красоту и неповторимую, одухотворенную атмосферу русской природы.

Путин напомнил, что в основе программы фестиваля лежат произведения Толстого. Творческие коллективы представят свои спектакли и прочтение литературных трудов.

Накануне президент РФ направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Путин отметил, что программа форума «Территория смыслов» отличается насыщенностью и разнообразием, организаторы тщательно продумывают мероприятия.