ЕС понимает безальтернативность «Северного потока — 2», но Европа оказалась в зависимости от украинского «политического цирка». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Преимущества «Северного потока — 2»

Если РФ прекратит транзит газа через украинскую территорию, страны ЕС столкнутся с серьезным «газовым кризисом» уже следующей зимой. Об этом пишет экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар для L’Opinion.

По мнению Кошара, вероятность подобного сценария очень реальна, потому что Россия и Украина не могут договориться о новом контракте на транзит газа. Действующий заканчивается уже 1 января.

«В отсутствие разумного экономического соглашения — то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идем прямой дорогой к газовому кризису этой зимой», — пишет Кошар.

Французский эксперт считает, что в этом случае страны Европейского союза ждут перебои с поставками газа. Это приведет к значительному росту цен. Он подчеркивает, что сжиженный газ из США вряд ли сможет решить проблему из-за его слишком высокой стоимости. Поэтому, по мнению Кошара, Европе необходимо приложить максимум усилий и посодействовать заключению нового договора на транзит между Киевом и Москвой.

Политический цирк

Как отметил Юрий Голубь, для независимых экспертов необходимость нового маршрута транзита газа представляется очевидной. Тем более, что нынешняя расколотая украинская власть делает все для того, чтобы Европа поняла безальтернативность «Северного потока — 2».

«Европейские политики, и в первую очередь Ангела Меркель, приложили достаточно усилий, чтобы Кремль пообещал частично сохранить украинский транзит. И в этой ситуации Европа, по сути, оказывается в критической зависимости от киевского политического цирка, когда возможность подписания нового контракта оказывается напрямую связана с неопределенным исходом парламентских выборов», — пояснил Юрий Голубь.

Как отметил эксперт, будет в итоге подписан контракт о транзите или нет, нынешняя ситуация показывает, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — единственная гарантия того, что европейцы не замерзнут зимой, а европейская экономика останется конкурентоспособной.

«Впрочем, руководство «Новой Европы» — прежде всего, Польши и Прибалтики — не убедить даже такими доводами, но это связано с тем, что вся нынешняя политическая культура этих условно независимых государств основана на русофобии и лакействе перед Вашингтоном», — заключил аналитик.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что у Украины нет технической модели работы ГТС после прекращения транзита газа из России.