Пушков отреагировал на «готовность» Зеленского выполнять минские соглашения

Москва, 6 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сообщил о готовности выполнять минские соглашения.

Российский сенатор считает, что поведение украинских властей «опять сведется к пустой болтовне». Одним из примеров он привел заявление Зеленского в интервью Deutsche Welle о том, что, хоть он и его команда не подписывали минские соглашения, однако намерены в полном объеме выполнить обязательства Киева по этому документу.

«Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил – не то, что пункты соглашений начал выполнять, — написал Пушков на своей странице в Twitter. — Готовы? Выполняйте, никто вам не мешает».

В беседе с Deutsche Welle Зеленский заметил, что минские соглашения являются гарантией мира в стране. Украинский президент добавил, что рассчитывает на поддержку Запада в этом направлении, пишет «Газета.ru».

«Не просто на словах поддерживать Украину, — уточнил Зеленский, — а реальные действия».

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Жители некоторых районов Донбасса — будущие Донецкая и Луганская Народные Республики — отказались признать руководство страны, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке силовую операцию, в которой, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек. Минские соглашения, заключенные сторонами конфликта, призваны урегулировать кризис мирным путем, однако после их подписания Украина еще не выполнила ни одного пункта.