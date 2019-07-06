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Мутко подсчитал средства на восстановление инфраструктуры в Иркутской области

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Мутко подсчитал средства на восстановление инфраструктуры в Иркутской области

Иркутск, 6 июля. На восстановление социальной инфраструктуры в Иркутской области потребуется около 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

Cредства необходимы для восстановления инженерной, коммунальной инфраструктуры, которая пострадала из-за сильного паводка, пишет ТАСС. Власти Иркутской области ввели режим ЧС в шести районах.

Погибли 22 человека, без вести пропали 13 человек. Президент России Владимир Путин приравнял паводок в регионе к ЧС федерального масштаба.

Порядка 1150 человек остались без электричества, 22 бригады ведут ремонтные работы. Власти Иркутской области окажут помощь фермерам, им компенсируют гибель скота и затопление полей с урожаем.

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