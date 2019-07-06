В Петербурге прощаются с погибшими в Баренцевом море подводниками

Санкт-Петербург, 6 июля. Церемония прощания с погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море моряками-подводниками началась в Петербурге. Автомобили с телами прибыли на Серафимовское кладбище, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Автомобили с телами погибших моряков сопровождали машины ГИБДД. На Серафимовском кладбище Петербурга состоится гражданская панихида и похороны моряков. Попрощаться с героями прибыли не только близкие военных, но и члены командования ВМФ РФ.

На месте захоронения погибших в Баренцевом море моряков установят мемориал. Автором памятника выступит Геннадий Пейчев, который создал памятник «Курску». Мастер уже работает над эскизным проектом.

Трагедия произошла в понедельник, 1 июля. На научно-исследовательском глубоководном аппарате во время батиметрических измерений произошел пожар. Очаг возгорания был ликвидирован, однако жертв избежать не удалось — погибли 14 моряков.

Экипаж глубоководного аппарата эвакуировал из горящего отсека гражданского представителя промышленности. За ним моряки задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. Президент России Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к государственным наградам, пишет «Газета.ру».