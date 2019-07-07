Послы Сирии и Белоруссии обсудили этапы будущего сотрудничества в Дамаске

Дамаск, 7 июля. Посольство Республики Беларусь провело прием в Дамаске по случаю национального праздника. На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В своем выступлении посол Белоруссии Юрий Салка заявил, что его страна рассматривает Сирию в качестве важного, влиятельного и активного партнера, добавив, что отношения двух стран основаны на полном доверии и совместных действиях на различных уровнях, и что его страна открыта для диалога для дальнейшего сотрудничества.

Он выразил уверенность в стойкости сирийского народа в борьбе с терроризмом и его способности преодолевать трудности и препятствия на пути развития и процветания, его готовности защищать независимость и суверенитет своей страны.

В свою очередь помощник министра иностранных дел Айман Соусан подчеркнул, что дружественные отношения между Сирией и Белоруссией представляют интерес для руководства двух стран, и высоко оценил поддержку Минском Сирии в противостоянии террористической агрессии против нее и несправедливой экономической блокаде.

Соусан сослался на инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко по размещению ряда детей погибших солдат САА и детей, пострадавших от терроризма, в оздоровительных белорусских лагерях, выразив признательность за святость этой помощи для своей родины.

Соусан указал на развитие отношений между двумя странами в различных областях и на приветствие Сирией белорусских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление, отметив, что постоянное участие Белоруссии в Дамасской международной ярмарке представляет собой форму поддержки Сирии перед лицом бойкота, а также экономической осады и давления со стороны западных колониальных держав.

В церемонии приняли участие заместитель главнокомандующего Вооруженными силами, министр обороны генерал Али Абдулла Аюб, министр по делам президента Мансур Аззам, министр социальных дел и труда Рема Кадири, министр информации Эмад Сара, министр промышленности Маан Зин эль-Абидин Джахба и инженер Хода аль-Хомси Ба, член Центрального командования партии Ба. Люди, руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Дамаске, а также научных, культурных и медийных мероприятий.