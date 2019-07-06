Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Поклонники Гогена Солнцева сравнили звезду «Дома-2» с юным Киркоровым

491
0 Оставить комментарий

Поклонники Гогена Солнцева сравнили звезду «Дома-2» с юным Киркоровым

Москва, 6 июля. Скандальный шоумен Гоген Солнцев в очередной раз порадовал поклонников необычной фотографией. Поклонники сравнили новый образ звезды «Дома-2» с королем российской поп-музыки Филиппом Киркоровым в юные годы.

Солнцев опубликовал в Instagram фотографию с задумчивым взглядом. Шоумен поделился с поклонниками, что грустить его заставляет погода в Москве, которая больше напоминает осень, а не лето.

Поклонники разделились на два лагеря: одна восхитились фото и пожелали Солнцеву не грустить, другие – обрушились с критикой. Подписчики обратили внимание на легкий макияж Солнцева и женскую стрижку.

Поклонники Гогена Солнцева сравнили звезду «Дома-2» с юным Киркоровым

Нашлись и те, кто увидел сходство между Солнцевым и молодым Киркоровым. Поклонники шоумена вспомнили, что король поп-музыки в клипе на песню «Мышка» очень похож на Солнцева.

«У Киркорова еще есть клип, может знаете, про «Мышку». Так там Киркоров в готическом стиле с длинными черными волосами очень похож на Гогена», — отметили подписчики Солнцева.

Ранее стало известно, что Солнцев сходил в океанариум с незнакомой дамой бальзаковского возраста. На вид его спутнице примерно столько же лет, сколько и его супруге Екатерине Терешкович. Он также пожалел, что не женился на Алле Пугачевой. Солнцев считает, что со звездой российской сцены у него сложились бы отношения лучше, чем с Терешкович.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров