Поклонники Гогена Солнцева сравнили звезду «Дома-2» с юным Киркоровым

Москва, 6 июля. Скандальный шоумен Гоген Солнцев в очередной раз порадовал поклонников необычной фотографией. Поклонники сравнили новый образ звезды «Дома-2» с королем российской поп-музыки Филиппом Киркоровым в юные годы.

Солнцев опубликовал в Instagram фотографию с задумчивым взглядом. Шоумен поделился с поклонниками, что грустить его заставляет погода в Москве, которая больше напоминает осень, а не лето.

Поклонники разделились на два лагеря: одна восхитились фото и пожелали Солнцеву не грустить, другие – обрушились с критикой. Подписчики обратили внимание на легкий макияж Солнцева и женскую стрижку.

Нашлись и те, кто увидел сходство между Солнцевым и молодым Киркоровым. Поклонники шоумена вспомнили, что король поп-музыки в клипе на песню «Мышка» очень похож на Солнцева.

«У Киркорова еще есть клип, может знаете, про «Мышку». Так там Киркоров в готическом стиле с длинными черными волосами очень похож на Гогена», — отметили подписчики Солнцева.

Ранее стало известно, что Солнцев сходил в океанариум с незнакомой дамой бальзаковского возраста. На вид его спутнице примерно столько же лет, сколько и его супруге Екатерине Терешкович. Он также пожалел, что не женился на Алле Пугачевой. Солнцев считает, что со звездой российской сцены у него сложились бы отношения лучше, чем с Терешкович.