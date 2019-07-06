Российские и турецкие наблюдатели в Сирии заявили об обстрелах в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо

Москва, 6 июля. Российские и турецкие наблюдатели в Сирии зафиксировали 19 обстрелов в провинциях Хама, Алеппо, Идлиб, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

В военном ведомстве рассказали о текущей ситуации в Сирии. В информационном бюллетене говорится о 19 обстрелах за последние сутки.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама», — свидетельствуют данные документа.

Турецкие наблюдатели за последние сутки зафиксировали обстрелы в провинции Хама — 16 раз, а также в провинциях Алеппо и Идлиб — по 1 разу.

За последние сутки центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил. Число населенных пунктов Сирии, присоединившихся к процессу примирения остается прежним — 2531. Количество вооруженных формирований, которые приняли условия прекращения боевых действий в САР, также не изменилось — 234.

Ранее на северо-западе Сирии террористы обстреляли город Скальбия, находящийся под контролем правительственных войск.