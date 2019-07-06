В ДНР назвали злым сарказмом заявление Зеленского о готовности выполнять минские соглашения

Украинские власти делают миротворческие заявления о Донбассе на фоне непрекращающейся канонады тяжелых орудий. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал старший лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Зеленский готов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он и его команда готовы «по пунктам» выполнять минские соглашения по урегулированию гражданского конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в интервью Deutsche Welle.

«Ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам всех Минских договоренностей, для того чтобы наконец у нас был мир», — заявил Зеленский.

Он отметил, что киевские власти пытаются вести с Донбассом диалог, постоянно посылая туда сигналы, стараясь объяснить, что «мы все украинцы» и «мы все одинаковые». По его мнению, многие жители юго-востока его слышат, украинский лидер выразил готовность усердно работать в этом направлении.

Злой сарказм

Как считает Александр Матюшин, на фоне участившихся обстрелов мирных городов и поселков Донецкой и Луганской Народных Республик и обострения на всей линии фронта слова Владимира Зеленского кажутся откровенным издевательством и злым сарказмом.

«Мне ситуация на Украине напоминает старую азиатскую сказку: воин убил дракона, затем сам стал им. Что предыдущий президент Украины, что новый говорят о стремлении к миру и готовности к выполнению минских соглашений. Но под их слова о мире гибнут мирные жители и военнослужащие молодых республик. Поэтому все эти слова Зеленского остаются всего лишь пустым сотрясением воздуха для СМИ», — добавил Александр Матюшин.

Напомним, в пятницу, 5 июля, Владимир Зеленский прибыл на территорию Донбасса с рабочей поездкой, которая была приурочена к пятой годовщине возвращения под контроль киевских властей Славянска и Краматорска Донецкой области.

На Украине, начиная с 2014 года, идет гражданская война. Киев начал против мирных жителей юго-востока так называемую антитеррористическую операцию (АТО). Донбасс выразил несогласие с государственным переворотом в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек. И это только официальные цифры. В свою очередь Россия не является участником гражданского конфликта на Украине, но активно оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.