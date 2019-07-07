Государственный и частный сектор Дамаска будут сотрудничать в процессе восстановления города

Дамаск, 7 июля. Сирийская ассоциация инженеров посетила представительство одной из частных компаний в Дамаске, которая занимается восстановительными работами. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агенства новостей (ФАН).

Обе стороны договорились провести в будущем встречи между техниками из союза инженеров и техниками компании, чтобы укрепить партнерские отношения между государственным и частным секторами на этапе реконструкции и воспользоваться специальным опытом, который есть в Сирии.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Завод имеет 13 отделений, которые производят все виды строительных материалов в соответствии с новейшими методами, которые учитывают легкость и теплоизоляцию, в дополнение к производству мобильных домов, часть разрушенных жилищ могут быть демонтированы и установлены по более низкой цене.

Напомним, что в данный момент по всей сирийской республике проходят восстановительные работы. Сирийское правительство совместно с частным сектором занимается ликвидацией ущерба, нанесенного террористическими группировками.

Ранее сообщалось, что в рамках усилий по возрождению коммерческого центра Алеппо и оживлению экономического движения сирийские власти продолжают инвестирование в восстановление старых рынков города. Рынок в старом городе был открыт после восстановления в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), стоимость ремонта составила более 300 млн долларов США.

Власти продемонстрировали значительную мобильность в процессе восстановления рынков и магазинов, пострадавших от терроризма. В данный момент продолжаются усилия по реабилитации остальных рынков, которые нуждаются в ремонте.