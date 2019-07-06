В Тбилиси заявили, что за акциями протеста стоят «грузинские неофашисты и бандеровцы»

Известный грузинский политолог Арно Хидирбегишвили рассказал корреспондентам Федерального агентства новостей о природе зарождения нынешней волны антироссийских протестов в Тбилиси.

Грузинский политолог и публицист, главный редактор агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили является одним из ведущих политологов Грузии. Как и большинство его коллег, он внимательно следил за зарождением нынешних массовых протестов в грузинской столице и подробно описал этот процесс в комментарии для ФАН.

«Мне кажется, «стартовым сигналом» к нынешним протестам стала пресс-конференция в Вашингтоне в ходе визита грузинского премьера Мамуки Бахтадзе, — напоминает политолог. — Он встречался там с госсекретарем Майком Помпео, который прямо заявил после этого рандеву — мол, «Грузии пора сворачивать свои экономические связи с Россией и Китаем, потому что они питают к ней нездоровый интерес, хотят ее всячески подавить и использовать в своих интересах».

При этом, замечает политолог, в Америке прекрасно осведомлены о тех экономических выгодах, которые приносит грузинам сотрудничество с россиянами.

«Но в Вашингтоне не на шутку обеспокоены втягиванием Тбилиси не только в российский ареал, но и в китайский проект «Один пояс — один путь». Дорога Ахалкалаки — Баку, которую вместе со своими партнерами начала восстанавливать Россия, — это же буквально «транспортный Клондайк» для Грузии! Грузы, которые из Китая пойдут в Турцию, а оттуда — в Европу, могут принести нашей экономике сотни миллионов долларов. И США ставят целью помешать налаживанию этого альтернативного транспортного пути», — говорит он.

По мнению политолога, у Вашингтона свои виды на Грузию — прежде всего как на плацдарм для вероятного военного удара по Ирану. А также как на одну из «реперных точек» грузового транзита в Афганистан, откуда Пентагон окончательно выходить не собирается.

«В нынешних геополитических обстоятельствах «дружеский совет» Помпео — это, по сути, инструкция, подлежащая неукоснительному выполнению, — говорит политолог. — А за три дня до начала антироссийских протестов в Тбилиси приехал еще и один из руководителей избирательного штаба кандидата в президенты от демократов Джо Байдена — Майк Карпентер. Причем пожаловал он к нам… для участия в конференции, главной темой которой было «Преодоление российского влияния в Грузии».

По данным Хидирбегишвили, в кулуарах визита Карпентера для Тбилиси был расписан полный сценарий свержения нынешней власти путем новой «революции роз».

В ходе своего выступления в Тбилиси Карпентер — в унисон с Помпео — рекомендовал «срочно свернуть экономические отношения с Россией». А также — «максимально урезать количество российских туристов, приезжающих в страну».

«Карпентер предупредил: если Тбилиси будет продолжать в том же духе, что и сейчас, то «в один прекрасный момент они очнутся и увидят, что уже не 20% территории оккупировано Россией, а все 100». Ведь российские туристы — это те же оккупанты, заявил Карпентер, «потому что многие из них после визита в Грузию скупают здесь недвижимость», — напомнил глава «Грузинформа».

Хотя, по словам политолога, на деле реальную экономическую экспансию в этом плане ведут вовсе не россияне, а Турция, граждане которой сейчас массово скупают недвижимость в Аджарии. Но американцам здесь максимально удобно «жонглировать фактами».

«Почему новая революция была задумана именно на 20-21 июня? — задается вопросом Арно Хидирбегишвили. — Здесь есть очень характерное совпадение — потому что как раз в эти дни началась так называемая «неделя Тбилиси-прайд», фестиваль ценностей ЛГБТ-сообщества. В рамках этой акции в столице нашей страны должен был быть проведен масштабный гей-парад. А здесь все прекрасно помнят, что попытка провести подобное мероприятие несколько лет назад закончилась весьма плачевно — грузинское общество, ведомое священниками Грузинской православной церкви, довольно грубо разогнало этот «парад геев».

Эксперт подчеркивает — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сподвижники делали расчет на то, что после выхода ЛГБТ-активистов на улицы города тбилисцы вновь грубо их разгонят. И это послужит «перед лицом мировой демократии» поводом для того, чтобы начать новую революцию.

«В таком «горячем» обществе, как наше, такого повода могло быть вполне достаточно. Однако этот план не удался — местные сообщества очень мягко, но доходчиво заранее предупредили геев, лесбиянок и т. п., что гей-парад в городе лучше не проводить. И в этом тысячи грузин нашли четкую точку соприкосновения с Россией, жестко придерживающейся традиционных ценностей», — говорит эксперт.

Однако, по его словам, Запад плюнул на сотни тысяч долларов, потраченные на подготовку гей-парада, и в последний момент сценарий начала революции переиграли.

«И тут им под руку очень удачно попался [представитель делегации РФ Сергей] Гаврилов с Межпарламентской ассамблеей православия, который к тому же имел неосторожность сесть в кресло спикера парламента Грузии, — говорит аналитик. — Вокруг этого вроде бы пустякового инцидента раздули информационную шумиху, и заранее подготовленных демонстрантов по сигналу от команды Саакашвили тут же вывели на улицы».

По мнению Арно Хидирбегишвили, путем организации «грузинского евромайдана» Саакашвили и его люди «одним выстрелом убивали сразу несколько зайцев».

«Во-первых, они сводили на нет весь позитив, который сложился у грузин от улучшения экономических отношений с Россией, — перечисляет политолог. — Во-вторых, Грузию можно было попытаться откатить назад, к временам гражданской войны в стране. И на этой волне экс-президент был намерен вновь прийти к власти, поскольку, к сожалению, сегодня у него здесь по-прежнему немало сторонников. А «русофобский фактор» служил в данном случае лишь отвлекающим маневром. Главное же — спровоцировав власть на насилие, Саакашвили хотел обнулить тот негатив, который накопился у грузин в связи с его фигурой (силовые разгоны митингов в 2007-и и 2011-м, а также последствия «пятидневной войны» 2008-го)».

В свою очередь, грузинская власть совершила сразу несколько ошибок, считает политолог. Во-первых, она повелась на провокацию и устроила реальный силовой разгон протестов.

Во-вторых, президент Грузии Саломе Зурабишвили позволила себе резкие антироссийские высказывания. Этого в общем-то и добивались местные путчисты, русофобы и прочие экстремисты. Примечательно и то, что центром протестов вновь стало это «лобное место» перед парламентом, где происходили практически все государственные перевороты в Грузии, говорит эксперт.

«Тем самым правящей партии Грузии в очередной раз горько аукнулась та русофобия, которая не пресекалась ею в стране все последние годы, — говорит Арно Хидирбегишвили. — Более того, многие во властной команде ее фактически негласно поощряли. Мол, ну подумаешь, какие-то хулиганы срывают георгиевские ленточки с автомобилей российских автотуристов, русских байкеров облили краской, а местные политики несут русофобскую чушь на всех мыслимых международных площадках, что тут такого?»

Кроме того, сказалось и то, что не был до конца очищен от людей Саакашвили аппарат министерства внутренних дел, говорит аналитик. И в итоге охрана парламента осталась лицом к лицу с оголтелой русофобской толпой, которая попыталась взять парламент Грузии штурмом.