Дамаск, 7 июля. Рынок меди является одним из самых старых рынков в Дамаске, который вернулся на работу, несмотря на все тяжелые обстоятельства войны, которые на него повлияли. На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Местные ремесленники рассказали, что мастерство медного ремесла, гравировки могло длилось сотни лет, пока оно не оказалось в жесткой конкуренции с другими подобными продуктами, такими как алюминий, пластик и дерево. Спрос на медь начал уменьшаться, а интерес к ремеслу стал ограничиваться туристами, которые покупали украшения.

«Мой отец взял профессию у своего отца, выучил и обучил его после того, как это стало его хобби, и позже мне это тоже понравилось», — сказал один их владельцев магазинов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Тем не менее, ряд молодых мастеров, унаследовавших эту профессию, хотят продолжить ее, несмотря на отсутствие спроса. В первую очередь потому что это профессия их родителей, бабушек и дедушек. Эта профессия наследия, которая демонстрирует идентичность Дамаска и Сирии в целом по всему миру.

Количество мастерских на рынке составляет около 400 мастерских и, чтобы защитить их от вымирания, некоторые мастера стараются перейти от изготовления горшков к мебели, украшениям и прочему. Ремеслом из меди занимается сразу несколько сотрудников мастерской: один работник часто ограничивается планированием и черчением, другой — загрузкой золота и серебра, третий — полостью, а четвертый — надписью. Есть также ремесленники, разливающие и разливающие, то есть выплавляющие медь и отливающие ее в формы.

Когда процесс вырезания, гравировки, разгрузки и гравировки завершен, делается надпись, которая выглядит так, будто она из золота или серебра. После окончания золотые и серебряные излишки соскребаются, а весь кусок полируется.