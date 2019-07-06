Симферополь, 6 июля. Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет Москва — Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями. Об этом сообщил его сын Оскар Конюхов.

Полет был прерван из-за непогоды и окончания светового дня. Конюхов и его напарник — глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский — остановились в Краснодарском крае на ночь.

В пятницу они проделали маршрут подмосковный аэродром «Северка» — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — «Гастагаевский аэродром». Полет прошел в штатном режиме. Путешественники преодолели 1340 километров.

В субботу утром Конюхов продолжил полет в Крым.

«Полет продолжается. Все в штатном режиме, — приводит слова его сына РИА Новости. — Вчера не успели долететь за один световой день. Сегодня команда вылетела на Евпаторию».

Евпатория является конечной точкой путешествия экипажа самолета «Летающая Лаборатория».

«Летающая Лаборатория» представляет собой воздушное судно, которое оборудовано гибкими солнечными модулями, созданными в России. Задача полета Конюхова и Рябчинского — испытать работу солнечных батарей самолета на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.

Размах крыла «Летающей Лаборатории» составляет 25 метров, а вес — 900 килограммов.