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Конюхов продолжил полет Москва — Крым на экспериментальном самолете

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Конюхов продолжил полет Москва — Крым на экспериментальном самолете

Симферополь, 6 июля. Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет Москва — Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями. Об этом сообщил его сын Оскар Конюхов.

Полет был прерван из-за непогоды и окончания светового дня. Конюхов и его напарник — глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский — остановились в Краснодарском крае на ночь.

В пятницу они проделали маршрут подмосковный аэродром «Северка»  — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — «Гастагаевский аэродром». Полет прошел в штатном режиме. Путешественники преодолели 1340 километров.

В субботу утром Конюхов продолжил полет в Крым.

«Полет продолжается. Все в штатном режиме, — приводит слова его сына РИА Новости. — Вчера не успели долететь за один световой день. Сегодня команда вылетела на Евпаторию».

Конюхов продолжил полет Москва — Крым на экспериментальном самолете

Евпатория является конечной точкой путешествия экипажа самолета «Летающая Лаборатория».

«Летающая Лаборатория» представляет собой воздушное судно, которое оборудовано гибкими солнечными модулями, созданными в России. Задача полета Конюхова и Рябчинского — испытать работу солнечных батарей самолета на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.

Размах крыла «Летающей Лаборатории» составляет 25 метров, а вес — 900 килограммов. 

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