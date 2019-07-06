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Более тысячи жителей Иркутской области остались без электричества из-за паводка

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Более тысячи жителей Иркутской области остались без электричества из-за паводка

Иркутск, 6 июля. В зоне паводка в Иркутской области более тысячи человек остались без электроснабжения, сообщили в областном Минэнерго.

Электричества нет в пяти населенных пунктах Нижнеудинского и Тулунского районов. В общей сложности обесточены дома 1155 человек и пять объектов социально значимой инфраструктуры.

На месте ЧП выполняют работы 22 ремонтные бригады. Напомним, что в регионе из-за паводка власти ввели режим ЧС. В зоне подтопления оказались дома в 103 населенных пунктах.

В городе Тулуне подтопило 346 жилых домов, 564 человека эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Ранее губернатор Иркутской области сообщил, что власти окажут помощь пострадавшим от паводка.

По данным МЧС, в регионе пропали без вести 13 человек, 24 человека были найдены, в списке погибших числится 21 человек. Правоохранительные органы пресекают попытки мародерства в подтопленных населенных пунктах.

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