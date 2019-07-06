Деревянную статую Меланьи Трамп открыли в Словении

Любляна, 6 июля. Деревянную статую супруги президента США Дональда Трампа Меланьи открыли рядом с родным городом первой леди США Севница в Словении, об этом сообщил организатор выставки галерея Match.

«Мы радушно приглашаем вас на открытие статуи «Меланья» в Рожно», — говорится в анонсе церемонии открытия статуи.

Деревянная копия Меланьи появилась в рамках выставки Ta Eho («Это Эхо») американского художника Брэда Дауни. При этом художнику принадлежит задумка статуи, а в жизнь идею претворил местный житель.

Статуя изображает Меланью Трамп в синем платье, в котором супруга президента США присутствовала на инаугурации. Статуя, установленная на берегу реки Савы, приветствует жителей города.

Bizarre statue of Melania Trump erected in Slovenia https://t.co/pKbrGAtZFa pic.twitter.com/wuTsGnB3pM — New York Post (@nypost) July 5, 2019

Ранее первая леди США поразила американцев откровенным нарядом на праздновании Дня независимости. Меланья выбрала для празднования Дня независимости белоснежное платье Caroline Herrera. Внезапно начавшийся ливень промочил облегающее платье первой леди, позволив зрителям убедиться, что Меланья Трамп не любит носить нижнее белье.