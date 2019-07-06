Стариков о задержании россиян в Триполи: США боятся потерять контроль над Ливией

Проамериканские власти Ливии боятся наследия Муаммара Каддафи; задержание граждан России в этой стране, вероятно, связано с их общением с его сыном — Сейфом аль-Исламом Каддафи. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал писатель, общественный деятель Николай Стариков.

В мае 2019 года двое граждан Российской Федерации, которые являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), были задержаны в Ливии. Россияне занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством известного социолога Максима Шугалея.

Российские ученые в Ливии

Российским социологам удалось провести несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой, также они взяли интервью у сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Как только появилась информация о задержании российских граждан, либеральные СМИ, чьи публикации зачастую носят откровенно антироссийский характер, будто нарочно подставили россиян: со ссылкой на западную прессу и по их лекалам отечественные интернет-издания пустились плодить фейки о «вмешательстве в выборный процесс». Но постойте, какие выборы? В Ливии идет гражданская война, и никакими выборами там и не пахнет…

Вскоре официальное заявление сделал ФЗНЦ, глава Фонда Александр Малькевич подчеркнул, что ни в какие электоральные процессы в Ливии его коллеги не вмешивались. Впрочем, объяснение Малькевича антироссийские СМИ заинтересовало почему-то меньше, чем наброс «Блумберга».

Утром в субботу Малькевич сделал новое заявление: по его словам, переговоры об освобождении россиян, которые не предавались огласке ради их же безопасности, были близки к успешному завершению. Но просочившаяся с подачи «западных партнеров» в СМИ информация процесс застопорила.

«Несколько последних дней у нас в закрытом режиме шли переговоры. Да, с местными властями. Когда фактически решение было уже принято и все вот-вот должно было случиться, произошел слив. Утечка с соответствующей подачей. Во всю эту вакханалию включились СМИ. Западные, понятно, к ним вопросов нет. Но! Российские СМИ… зачем? Для чего?!» — недоумевает Малькевич.

«Сложилась совершенно отвратительная ситуация. Обратная реакция: прочитав в западных СМИ и заглянув в российские, после тщательного мониторинга власти Ливии увидели: в России тоже пишут про «вмешательство». Ливийские силовики все это зафиксировали и записали в обвинительное заключение. При этом еще раз подчеркиваю — там нет и не предвидится выборов! Не во что вмешиваться!» — добавляет Малькевич.

Бутина, Вышинский, Шугалей

Произошедшее в Ливии — далеко не первое задержание граждан России. Вспомнить хотя бы арест общественной активистки Марии Бутиной в Соединенных Штатах и задержание российского журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Оба пострадали только потому, что русские, обоих лишили свободы, что называется, «по беспределу», и перспективы обоих по-прежнему неясны.

Как отметил Николай Стариков, тенденция к задержанию наших сограждан за рубежом появилась, к сожалению, не сегодня и закончится не завтра. Каждый россиянин, находясь практически в любом государстве, за редким исключением, может быть арестован по запросу Соединенных Штатов.

«Давайте вспомним яркий пример — Виктор Бут (российский предприниматель, осужденный в США на 25 лет. — Прим. ФАН). Что касается обвинений наших граждан, то здесь используется несколько заезженных клише. Первое — это компьютерный хакинг. Второе — что-нибудь мутное, вроде торговли оружия, как в истории с Виктором Бутом. И третье — вмешательство в «выборный процесс». Все эти три варианта очень удобны, потому что доказывать практически ничего не надо. Как вмешательство в компьютерные сети доказать сложно, так и еще сложнее доказать вмешательство в выборы», — пояснил Николай Стариков.

Как отметил писатель, комментируя ситуацию в Ливии, речь идет о государстве, которое было разрушено сознательными и целенаправленными действиями Запада. Это государство сегодня пытается восстановиться, но, по сути, Запад хочет контролировать Ливию, чтобы из состояния разрухи она не выходила.

«Причина очень простая. Деньги Ливии — или, как нам говорили, «деньги Каддафи» — от продажи нефти находились в западных банках и Западом просто были присвоены. Сегодня непонятно кто и непонятно по какой цене продает ливийскую нефть. Ливийскому народу ничего не достается. Эту ситуацию Запад хочет зафиксировать и поэтому использует любые способы для того, чтобы никакие другие государства не могли помочь Ливии восстановить свою государственность», — добавил Николай Стариков.

Встреча с сыном Каддафи

Николай Стариков согласен с высказанным экспертами мнением о том, что встреча россиян с сыном Каддафи стала причиной их задержания. Писатель заметил, что после разрушения ливийского государства сам Каддафи, его имя и наследники стали некоей легендой.

«Безусловно, [наследие Каддафи] представляет для проамериканского правительства серьезную опасность. Поэтому, конечно, из ситуации, когда человек встречается с сыном Каддафи и после этого следует арест, логические выводы напрашиваются сами», — заключил Стариков.

Как ранее отметил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, задержание в Ливии россиян является провокацией, которая направлена на обострение российско-ливийских отношений.

«Считаю, что это провокация. Схватили двух российских ученых, которые абсолютно открыто и гласно проводили исследования в Ливии. <...> Если верить в россказни зарубежной прессы, два россиянина, политолог и социолог, способны повлиять на ситуацию в такой большой стране, как Ливия! Это как же надо бояться очередных мифических «русских хакеров»!» — рассказал он.

Кроме того, Малькевич сообщил, что переговоры об освобождении россиян в Ливии не предавали огласке ради их безопасности. Фонд поддерживает постоянный диалог с российским МИД.

В связи с задержанием в Ливии сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей Федеральное агентство новостей отправляет в Ливию своих репортеров с целью выяснения всех обстоятельств задержания и ситуации с задержанными. В командировку отправятся опытные журналисты, военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис.