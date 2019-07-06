Малькевич обвинил погнавшиеся за хайпом СМИ в равнодушии к задержанным в Ливии россиянам

Москва, 6 июля. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что погнавшиеся за хайпом СМИ усугубили положение задержанных в Ливии россиян.

Малькевич обвинил некоторых российских журналистов в равнодушии к судьбе сограждан, которых задержали за рубежом. Речь идет о социологе-руководителе исследовательской группы фонда Максиме Шугалее, а также медике, арабисте, переводчике Самере Хасане Али Суэйфане.

Он отметил, что переговоры об освобождении россиян в Ливии тайно шли уже несколько дней, и в последний момент произошел «слив». Западные СМИ в очередной раз решили сыграть на «российском вмешательстве», передав ситуацию именно в таком ключе.

«Западные, понятно, к ним вопросов нет. Но! Российские СМИ… Зачем? Для чего? — констатировал президент фонда. — Они начали бездумно перепечатывать Bloomberg, смаковать фразы типа «вмешательство в выборы», и в итоге, по нашей информации, прокуратура Ливии вот прямо сейчас предъявила обвинение двум нашим коллегам и трем местным жителям, которые являлись обеспечивающим персоналом — как раз с той самой формулировкой «вмешательство в выборы».

При этом Малькевич подчеркнул, что выборов в Ливии нет и не предвидится. Однако власти Ливии, увидев материалы российских журналистов, отметили, что речь идет именно о «вмешательстве».

«Ливийские силовики все это зафиксировали и записали в обвинительное заключение, — рассказал он. — При этом еще раз подчеркиваю – там нет и не предвидится выборов! Ни во что вмешиваться!»

Глава Фонда защиты национальных ценностей напомнил, что россияне занимались в Ливии исследовательскими и социологическими задачами. Власти Ливии готовы были признать, что речи ни о каком «вмешательстве в выборы» не идет, иностранцы были обвинены безосновательно, а значит их надо отпустить. Однако в последний момент СМИ вмешались, как выражается Малькевич, в эту «вакханалию», перевернув все вверх дном.

«Получилось, что в погоне за хайпом российские СМИ добились того, что существенно ухудшили положение двух наших граждан, которые со дня на день могли вернуться на Родину», — резюмировал он.

Он отметил, что подача такой непроверенной информации может привести к тому, что уже завтра любого русского журналиста, политолога, социолога, ученого в любой стране могут схватить по надуманному обвинению.

«Схема то уже нарисована – «вмешательство», — уточнил Малькевич.

Ранее эксперты предположили, что причиной задержания сотрудников фонда в Ливии стала их встреча с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который является важной политической фигурой в стране. Специалисты отметили, что в Ливии у него есть как сторонники, так и противники.