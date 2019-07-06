Производитель перевернувшегося у Джубги катамарана назвал причину трагедии

Краснодар, 6 июля. Перевернувшийся в Черном море недалеко от поселка Джубга в Краснодарском крае катамаран был перегружен, об этом сообщил руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный.

По словам Сребного, перевернувшееся судно было построено в 2008 году, гарантия составляет шесть лет, после этого срока должна производиться утилизация. Первый владелец катамарана продал его восемь лет назад, на судне проводился ремонт, владелец убрал водонепроницаемые переборки и надстроил вторую палубу.

Сребный отметил, что на борту судна могут находиться максимум 20 человек, однако владелец катамарана допустил критичный перегруз в два раза.

«В этом случае жадность владельцев глаза закрыла на судоходные качества», — заявил Сребный в комментарии ТАСС.

Он также отметил, что для строительства второй палубы ширина должна быть не меньше шести метров, ширина катамарана составляла 3,7 метра. За счет строительства второй палубы устойчивость судна уменьшилась, кормовая часть просела и сравнялась с водой. Причиной трагедии мог стать заход воды на палубу, после чего началась паника.

Трагедия произошла накануне, 5 июля, в 17.50 в поселке Джубга Туапсинского района в ста метрах от берега. На борту судна находились 43 человека, в результате инцидента два человека погибли. Полицейские задержали капитана прогулочного катамарана, перевернувшегося в Черном море, владелец судна также задержан.