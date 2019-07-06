Шесть уголовных дел возбудили по факту мародерства в Иркутской области

Иркутск, 6 июля. Шесть уголовных дел возбуждено по факту мародерства в затопленных районах Иркутской области, об этом сообщило Главное управление МВД России по региону.

За прошлую неделю в дежурные части МВД России в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах поступило 12 сообщений о кражах имущества в оставленных жителями домах. Сотрудники правоохранительных органов установили пятерых подозреваемых в краже имущества.

«По результатам проведенных доследственных проверок возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса РФ», — сообщили в МВД России по региону.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области из-за паводка. По данным на 3 июля, в результате паводка погиб 21 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. По последним данным, из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов, свыше 3 тысяч приусадебных участков, а также 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Президент РФ Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В настоящее время там действует режим чрезвычайной ситуации.