Алеппо, 6 июля. Производство сайдинг-панелей стартовало в промышленном районе сирийского города Алеппо. Завод позволит ускорить восстановление инфраструктуры, а также создаст сотни рабочих мест.

Работу на предприятии нашли вернувшиеся в свои дома сирийцы после завершения боевых действий. Управляющий завода Хасан Аби рассказал, что до войны занимался крупным бизнесом, однако террористы захватили несколько грузовиков с продукцией, украли товар и технику.

«Спасибо, на этом заводе нашлась для меня работа, конечно, уже не руководитель, но на пропитание для моей семьи хватает», — рассказал Аби.

Стоит отметить, что в период восстановления Алеппо после боевых действий сайдинг-панели пользуются большой популярностью. Люди возвращаются в город и начинают восстанавливать свое жилье. В настоящий момент продолжается расширение производства.

«Да, непростая работа, да, жара, но мы хорошо справляемся со своей задачей. Ведь в том ангаре, который сейчас построим, нам же потом и трудиться», — отметил работник Нижмеддин Отнаджи в комментарии РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1(запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.