Группа «На-На» представила новый клип на песню «Считаю медленно до ста»

Москва, 6 июля. Российская музыкальная группа «На-На» в честь своего 30-летия выпустила клип на песню «Считаю медленно до ста». Видеоролик появился на официальном YouTube-канале GutserievMedia.

Действия клипа разворачиваются в общественном бассейне. Участники группы Вячеслав Жеребкин и Леонид Семидьянов рассказали, что клип получился очень необычным: впервые исполнители предстали в таком амплуа. Перед съемками клипа солисты «На-На» целый месяц тренировались в бассейне под руководством многократной чемпионки Европы и России по синхронному плаванию Ирины Мазуровой.

Автором текста песни стал поэт Михаил Гуцериев. Участник «На-На» Владимир Политов отметил, что сотрудничество с Гуцериевым началось с песни «Зинаида». После успеха композиции исполнители решили продолжить сотрудничество с поэтом.

«И вот новая работа – «Считаю медленно до ста». Трек получился необычный, не в формате группы «На-На», и люди, когда его слышат, удивляются, что это поем именно мы», — добавил Политов.

Семидьянов подчеркнул, что Гуцериев – очень глубокий поэт, более того, его отличает образное мышление. Исполнитель не исключил, что работа с поэтом продолжится.

Пользователи платформы YouTube оценили экспериментальный ролик любимой группы. За 13 часов клип собрал несколько тысяч просмотров.

«Потрясающий и неожиданный клип от любимой группы», — написала Катя Смирнова.

«Это сколько же тренироваться нужно было? Фору молодым еще дадут! Песня классная! Ребята – трудоголики», — удивилась Ксения Трахимчик.

Группа «На-На» была основана продюсером Бари Алибасовым в 1989 году. Из начального состава в группе остались Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.