Эксперты предупредили о новом зловредном приложении для Android

Москва, 6 июля. Эксперты в области кибербезопасности из компании CSIS предупредили пользователей о новом мошенническом приложении для устройств на системе Android. Жертвами мошеннической программы могли стать несколько миллионов пользователей по всему миру, сообщает портал Medium.

Специалисты рассказали, что приложение под названием «Updates for Samsung» («Обновления для Samsung») доступно в магазине Google Play. В приложении собраны улучшения для смартфона от якобы официальных разработчиков.

Однако после установки приложения пользователи попадают на сайт update.com с различными статьями и новостями про Android, которые призваны снизить бдительность. В разделах приложения появляются многочисленные рекламные объявления, убрать которые можно лишь за 9 долларов.

Более того, приложение предлагает пользователю оформить годовую подписку на обновления за 34,9 доллара. Оплата производится не через GooglePlay, а напрямую с кредитной карты пользователя. Мошенники предлагают и бесплатный доступ к обновлениям, однако скорость загрузки в этом случае будет составлять около 56 килобайт в час. Пользователи, не желая ждать долгой загрузки, передают приложению доступ к своей кредитной карте.

Эксперты CSIS призывают пользователей быть внимательнее и остерегаться мошенников. Приложение уже скачали более десяти миллионов раз, однако неизвестно, сколько средств получили злоумышленники. Специалисты напомнили, что производить обновление смартфона нужно только через внутренние настройки, а не через сторонние приложения.

Ранее стало известно, что Google разработала новый способ передачи данных, который основан на технологии AirDrop от Apple. С помощью этой функции можно будет передавать и изображения, и URL-адреса, и файлы на Android-смартфоны, при этом необходимости подключаться к Сети не будет.