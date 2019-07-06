Найдены родители избитой в Ингушетии девочки. События дня. ФАН-ТВ

Задержан капитан перевернувшегося катамарана Капитан перевернувшегося в Черном море катамарана задержан. Сейчас с ним работают следователи. Также полиция задержала владельца судна. Несчастный случай произошел вечером 5 июля. В поселке Джугба Туапсинского района в ста метрах от берега перевернулся прогулочный катамаран. На судне находились 43 человека, две женщины погибли. Причиной трагедии мог стать перегруз плавсредства. Следователи возбудили уголовное дело.

Найдены родители избитой в Ингушетии девочки Родители избитой в Ингушетии девочки найдены. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, мать и отец девочки в разводе и давно не видели дочь. Ее отдали на воспитание тети год назад. Напомним, в Назрани с многочисленными травмами госпитализировали семилетнего ребенка. Хирурги провели операцию, чтобы спасти искалеченную руку девочки. Главной подозреваемой остается тетя пострадавшей, у которой она проживала без оформления опеки. Сейчас девочка находится в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля. Ее сопровождает уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии.

Землетрясение в Калифорнии Очередное мощное землетрясение произошло в Калифорнии. Геологическая служба США сообщила о подземных толчках магнитудой 7,1. Эпицентр находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса. Колебания в Калифорнии фиксируются уже не первый день. Накануне в штате ввели режим ЧС. Американские СМИ сообщают, что после толчков в городе Риджкрест повредился газопровод, от этого начались пожары. О жертвах ЧП ничего не известно. Добавим, это землетрясение стало самым сильным в Калифорнии за последние 25 лет.