Глава Amazon официально стал холостяком

Москва, 6 июля. Глава Amazon Джефф Безос официально развелся со своей женой Маккензи, оставив ей 4% доли в компании.

Постановление о разводе подписал судья округа Кинг в американском штате Вашингтон. Как пишет Bloomberg, после развода Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций Amazon, которые оцениваются более чем в 38 млрд долларов.

Этого капитала, как полагает агентство, будет достаточно, чтобы пометить Маккензи на 22-е место в списке 500 богатейших людей планеты. Сам Безос при этом сохраняет пакет в 12% акций компании, что делает его самым богатым человеком в мире.

СМИ сообщили, что глава Amazon оставит за собой голосовать акциями, которые передает экс-супруге после развода. Она в свою очередь оставила ему долю в издании Washington Post и компании Blue Origin.

Безос стал лидером рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes в марте прошлого года, когда обогнал в этом списке основателя Microsoft Билла Гейтса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Маккензи планирует отдать не менее половины своего состояния на благотворительность.

Джефф и Маккензи познакомились в начале 90-х годов в Нью-Йорке, поженившись, переехали в штат Вашингтон. 9 января 2019 года глава Amazon объявил о разводе с супругой после 25 лет брака, в котором у них родилось четверо детей.

По законам штата Вашингтон, где проходил бракоразводный процесс, в случае отсутствия брачного контракта бывшим супругам после развода полагается по половине нажитого имущества.