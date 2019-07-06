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Французский эксперт предрек Европе «газовый кризис»

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Французский эксперт предрек Европе «газовый кризис»

Москва, 6 июля. Французский экономист Себастьян Кошар считает, что без «Северного потока — 2» Европу ожидает «газовый кризис».

По словам эксперта, которые приводит издание L'Opinion, предстоящей зимой страны Европы могут столкнуться с «газовым кризисом», возникшим в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Кошар подчеркнул, что вероятность этого тем выше, чем дольше Москва и Киев не могут договориться об условиях нового контракта на транзит газа, который действовал бы с января будущего года.

«В отсутствие разумного экономического решения, гарантирующего транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идем прямо к газовому кризису этой зимой», — считает Кошар.

Именно поэтому, утверждает эксперт, нужно сосредоточиться на преимуществах строящегося газопровода «Северный поток — 2», который, по его мнению, способен стать более надежным маршрутом поставок российского газа.

Французский эксперт предрек Европе «газовый кризис»

Экономист считает, что санкции, которые грозятся ввести США против участников проекта по строительству «Северного потока — 2», лишь навредят отношениям между Европой и Вашингтоном.

Некоторые надежды Кошар связывает с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, который, по его мнению, потенциально способен наладить диалог с Россией и не допустить «газового кризиса» ни для Украины, ни для европейцев. Эксперт предлагает странам ЕС «подтолкнуть» Зеленского к компромиссу с РФ.

Контракты на транзит российского газа через Украину истекают в конце нынешнего года. Ясности в вопросе о дальнейших его перспективах нет. Не назначена и дата очередного раунда переговоров в формате Россия-Украина-ЕС.

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