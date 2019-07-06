Французский эксперт предрек Европе «газовый кризис»

Москва, 6 июля. Французский экономист Себастьян Кошар считает, что без «Северного потока — 2» Европу ожидает «газовый кризис».

По словам эксперта, которые приводит издание L'Opinion, предстоящей зимой страны Европы могут столкнуться с «газовым кризисом», возникшим в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Кошар подчеркнул, что вероятность этого тем выше, чем дольше Москва и Киев не могут договориться об условиях нового контракта на транзит газа, который действовал бы с января будущего года.

«В отсутствие разумного экономического решения, гарантирующего транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идем прямо к газовому кризису этой зимой», — считает Кошар.

Именно поэтому, утверждает эксперт, нужно сосредоточиться на преимуществах строящегося газопровода «Северный поток — 2», который, по его мнению, способен стать более надежным маршрутом поставок российского газа.

Экономист считает, что санкции, которые грозятся ввести США против участников проекта по строительству «Северного потока — 2», лишь навредят отношениям между Европой и Вашингтоном.

Некоторые надежды Кошар связывает с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, который, по его мнению, потенциально способен наладить диалог с Россией и не допустить «газового кризиса» ни для Украины, ни для европейцев. Эксперт предлагает странам ЕС «подтолкнуть» Зеленского к компромиссу с РФ.

Контракты на транзит российского газа через Украину истекают в конце нынешнего года. Ясности в вопросе о дальнейших его перспективах нет. Не назначена и дата очередного раунда переговоров в формате Россия-Украина-ЕС.