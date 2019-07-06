Новое мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Лос-Анджелес, 6 июля. Геологическая служба США сообщает о землетрясении магнитудой 7,1.

В Калифорнии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло на юге штата. Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса.

Отметим, подземные толчки в Калифорнии регистрируются уже не первый день. Как пишет «Газета.ру», накануне в штате был введен режим ЧС из-за подземных толчков магнитудой 6,4.

По данным службы, эпицентр землетрясения, которое произошло в четверг, находился примерно в 200 км к северу от Лос-Анджелеса, в районе города Риджкрест. Подземные толчки были зафиксированы на глубине в девять километров. Позднее в эфире CNN мэр Риджкреста Пегги Бриден сказал, что после землетрясения в городе начались пожары, причиной которых стало повреждение газопроводов. По его словам, некоторые здания остались без электроснабжения.

Los Angeles Times уточняет, что это землетрясение стало самым сильным в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7 с эпицентром в Лос-Анджелесе привел к сильным разрушениям и гибели 60 человек.