Увеличить число бюджетных мест в вузах предложили в Госдуме РФ

Москва, 6 июня. Депутаты Госдумы РФ обратились в Минобрнауки с предложением на четверть увеличить число бюджетных мест в российских вузах.

Автором инициативы стал член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

«В настоящий момент на 10 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 13 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения контрольных цифр приема, но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя его до 1000», — приводит РИА Новости текст обращения депутата.

Чернышов указал на то, что к 2020 году число бюджетных мест в вузах РФ уменьшится на 2% по сравнению с уровнем нынешнего года и ежегодно будет уменьшаться на 4%, сократившись за пять лет с 518 до 432 тысяч.

«Сокращение бюджетных мест происходит во всех вузах, и уже мы видим, что число желающих получить диплом о высшем образовании уменьшается, поскольку молодые люди понимают: платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше. Но этот настрой пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье», — сообщает депутат.

Парламентарий считает, что увеличение числа бюджетных мест в институтах и университетах страны поможет многим молодым людям самореализоваться. Чернышев сетует, что платное обучение становится все дороже и у молодежи из глубинки все меньше шансов получить его.

Ранее «Известия» писали о том, что бесплатных мест в российских вузах будет сокращаться при одновременном росте числа абитуриентов.