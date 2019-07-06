Секрет счастья раскрыли психологи

Москва, 6 июля. Секрет счастья состоит в балансе между сложными и простыми аспектами в жизни, считают опрошенные РИА Новости психологи.

Агентство опросило ведущих мировых специалистов в области психологии в кулуарах XVI Европейского психологического конгресса, завершившегося накануне в Москве. В течение трех дней здесь велся активный диалог и обмен мнениями по 30 направлениям науки.

Доктор философских и психологических наук из Нью-Йорка Рафаэла Калати заявила, что вопрос достижения счастья — один из важнейших для современного человека.

«Счастье — это быть живым, любить то, чем занимаешься, свою работу. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами жизни и простыми. Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни, позитивно воспринимать окружающий мир, искать положительные моменты, причины жить», — полагает специалист.

У молодежи есть все шансы изменить мир и показать остальным, как стать счастливыми, считает президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер.

«Чтобы обрести счастье, нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут тебе в их достижении», — утверждает он.

Доктор психологических наук, профессор МГУ Дмитрий Леонтьев заявил, что счастье не должно быть самоцелью для человека. По его словам, вся мировая философия давно поняла, что счастье не дается тем, кто истово к нему стремится.