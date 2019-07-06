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Продажи модернизированного Kia Sportage стартовали в России

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Продажи модернизированной Kia Sportage стартовали в России

Москва, 6 июля. В России начались продажи кроссовера Kia Sportage в новой комплектации Luxe+, выполненной с учетом пожеланий клиентов из РФ.  

Новая комплектация Kia Sportage Luxe+, как сообщает пресс-служба корейской компании, заполнит нишу между наиболее популярной у клиентов версией Luxe и топовой Prestige. Отмечается, что она разработана с учетом пожеланий российских клиентов.

Продажи модернизированной Kia Sportage стартовали в России

Обновленный кроссовер отличается светодиодными фарами, которые обеспечивают более яркий и «плотный» свет. Автомобиль оснащен также системой бесключевого доступа с интеллектуальным ключом Smart Key и запуском двигателя с помощью кнопки.

Продажи модернизированной Kia Sportage стартовали в России

Luxe+ продается в трех вариантах. Версия с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателем и передним приводом обойдется в 1 724 900 рублей. Такой же, но полноприводный вариант будет стоить 1 804 900 рублей. Машина, оснащенная двигателем объемом в 2,4 литра и мощностью в 184 лошадиные силы предлагается по цене 1 914 900 млн рублей.

Как пишут «Известия», Kia Sportage заняла шестое место в списке самых продаваемых в России кроссоверов по итогам июня.

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