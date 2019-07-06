Основатель «Домашних денег» арестован в Москве

Москва, 6 июля. Основатель микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгений Бернштам арестован по подозрению в мошенничестве.

Кузьминский суд Москвы заключил Бернштама под арест в пятницу по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении Бернштама под арест на 16 суток», — приводит слова собеседницы агентство.

Отмечается, что срок ареста выбран до окончания предварительного следствия. Бернштама обвиняют по статье 159 УК РФ «мошенничество». Ранее Банк России исключил «Домашние деньги» из списка микрофинансовых организаций. Причиной этого стало неисполнение основанной Бернштамом компанией финансовых обязательств на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Как пишет «Газета.ру», организация «Домашние деньги» неоднократно нарушала требования закона и нормативные акты Центробанка.