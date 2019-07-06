Найдены родители избитой в Ингушетии девочки

Москва, 6 июля. Омбудсмен по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что родители избитой в Ингушетии девочки найдены.

По словам Кузнецовой, родители семилетней девочки находятся в разводе и давно не видели дочь.

«Найдены и папа, и мама. Мать и отец находятся в разводе. Папа давно не видел девочку, уже продолжительное время. А мама сейчас с другим человеком, у нее новый брак. И год назад, по ее словам, она передала девочку тете, которая сейчас задержана», — сообщила омбудсмен.

Кузнецова рассказала, что при ребенке сейчас находится уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии. В пятницу вечером девочку в сопровождении врачей и детского омбудсмена республики доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Напомним, 4 июля в Назрани была госпитализирована девочка, у которой диагностировали множество травм. Следственные органы возбудили уголовное дело. Врачи провели хирургическую операцию, пытаясь спасти искалеченную руку ребенка. Как сообщает омбудсмен по правам ребенка, она прошла удачно.

По подозрению в совершении преступления задержана тетя девочки. Как рассказали в Следственном комитете России, она воспитывалась в семье женщины без каких-либо документов и оформления опеки.

Как пишет «Газета.ру», обследование в клинике Рошаля показало, что у девочки есть старые травмы позвоночника и переломы ребер.