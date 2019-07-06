Посол РФ в США прокомментировал встречу Путина и Трампа

Вашингтон, 6 июля. Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал итоги встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам Антонова, встреча лидеров двух государств на саммите G20 в Японии дала импульс для активизации диалога по стратегической безопасности, который важен не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мирового сообщества.

«По итогам встречи президентов России и США в Осаке американские чиновники получили указания от своего президента по активизации разговора по стратегической стабильности», — сообщил посол.

Дипломат отметил, что обсуждение продолжится 17-18 июля в Женеве, где замглавы МИД РФ Сергей Рябков и старший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон «наметят конкретные шаги по полноценному восстановлению диалога, который важен не только в интересах наших стран, но и всего международного сообщества».

Антонов назвал этот диалог востребованным, необходимым и актуальным. Посол напомнил, что прологом к возобновлению контактов на тему стратегической стабильности стал предыдущий ряд переговоров, который прошел в Праге 12 июня.

Напомним, лидеры РФ и США встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке и общались без малого полтора часа. По итогам переговоров Путин и Трамп сошлись в намерении продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности и дали поручения внешнеполитическим ведомствам провести соответствующие консультации.

Как пишет «Газета.ру», накануне в ходе заседания совета Россия — НАТО генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что обе стороны диалога осознают важность Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но расходятся в позициях по «фундаментальным вопросам».