Посол РФ прокомментировал спекуляции США о «ядерных испытаниях»

Вашингтон, 6 июля. Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал утверждения Пентагона о проводимых якобы РФ ядерных испытаниях.

Как пишет ТАСС, Антонов назвал обвинения Разведывательного управления Министерства обороны США о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных вооружений голословными и подчеркнул, что никаких обсуждений этой темы не ведется и быть не может.

«Россия не обсуждает с Соединенными Штатами спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны США о возможном проведении нами ядерных испытаний свыше нулевой мощности. Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», — сообщил посол.

Антонов сравнил складывающуюся ситуацию с той, которая наблюдалась в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальнойсти.

«Сначала — заявления о необходимости обладания потенциалом, запрещенным договором, затем — поиск «виновников», и как итог — выход из соглашения. Не являются ли действия разведки частью американского плана прикрытия для отзыва подписи США под ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — прим. ФАН) и возобновлении собственных полномасштабных ядерных испытаний?» — сказал дипломат.

В конце мая директор военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия, по мнению Вашингтона, «не придерживается моратория на ядерные испытания нулевой мощности». Москва категорически отвергла это утверждение, а глава МИД РФ назвал его «бредовыми домыслами». 13 июня американское ведомство распространило письменное заявление, воспроизводящее то же утверждение.

Мораторий на ядерные испытания в России действует уже 30 лет. 31 мая исполнительный директор Организации по ДВЗЯИ Лассина Зербо подтвердила, что нет никаких свидетельств, подтверждающих обвинения США в адрес РФ.