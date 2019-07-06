Руководитель задержанных в Ливии россиян рассказал об их исследовательской работе

Москва, 6 июля. Директор Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что задержанные в Ливии россияне были исследователями.

Накануне стало известно о задержании в Ливии россиян Максима Шугалея и его переводчика Самера Хасан Али Суэйфана. По одной из версий, которую выдвигают западные СМИ, граждане РФ пытались якобы повлиять на выборы и политические процессы в североафриканской стране, а также найти контакт с сыном покойного экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом.

Факт задержания россиян подтвердил директор Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, сообщает RT. Как рассказал Малькевич, российские социологи занимались в Ливии исключительно исследовательской деятельностью.

«В начале года ФЗНЦ начал проект по изучению общественного мнения и анализу ситуации в Ливии. В числе методик, помимо опросов простых людей, были и интервью с ключевыми политическими акторами страны. В том числе было проведено интервью с Сейфом аль-Исламом Каддафи. Получается, в этой логике нужно арестовать любого, кто попытался взять интервью у него или любого другого из лидеров страны? Мы обращаемся ко всем участникам процесса примирения в Ливии: исследование общественного мнения — это не преступление, это нормальная работа в цивилизованном обществе. Никакого «вмешательства в выборы» не было, да и быть не могло. Это просто смешно, там даже выборов нет никаких», — приводит слова Малькевича KP.Ru.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что член наблюдательного совета ФЗНЦ депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о готовности направиться в Ливию для оказания поддержки задержанным россиянам.

«Подобное задержание — это абсолютная дикость. Это противоречит всем нормам международного права. Я обсуждал это с коллегами и думаю, что если наши товарищи по фонду примут такое решение, то мы, как депутаты Госдумы, готовы выехать в Триполи для выяснения обстоятельств, немедленных переговоров и скорейшего освобождения наших товарищей, потому что мы своих не бросаем», — сказал депутат.

Ученые из ФЗНЦ были задержаны еще в мае, однако информация в СМИ появилась только сейчас. В фонде пояснили, что избегали излишней шумихи в целях безопасности россиян.

В связи с задержанием в Ливии сотрудников российского ФЗНЦ Федеральное агентство новостей (ФАН) заявило об отправке в Ливию своих репортеров с целью выяснения всех обстоятельств задержания и ситуации с задержанными. В командировку отправятся опытные журналисты, военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис.

Как пишет «Газета.ру», ФЗНЦ продолжает вести переговоры об освобождении своих сотрудников.