Пушков оценил возможную техногенную катастрофу на Украине

Москва, 6 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.

В пятницу Коболев сообщил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет закачено нужное количество газа.

Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на то, что Коболев «пугает Украину замерзанием, а себя изображает ее спасителем» после того, как разрушил отношения с российским «Газпромом».

«Известный прием: сперва создать проблему, а затем ее героически решать», — заявил сенатор.

При этом он добавил, что «Нафтогаз» не сможет решить данную проблему, поскольку его руководители могут только выдвигать ультиматумы и начинать конфликты.

«Хвалятся «победой» в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасет украинскую ГТС», — написал Пушков.

В конце июня оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил о критическом дефиците газа в подземных хранилищах, сообщала «Газета.ру». Оператор уточнил, что не смог провести 12 тендеров на закупку природного газа, так как не поступило ни одного предложения от продавцов. Такую ситуацию в компании объяснили большим долгом перед предыдущими поставщиками: 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиардов рублей).

Отметим, киевский энергетический эксперт Дмитрий Марунич предположил ранее, что «газовая паника» на Украине нагнетается искусственно в рамках непримиримого спора между уходящим правительством страны и боссами «Нафтогаза».