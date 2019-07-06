Политолог заявил, что задержание россиян в Ливии связано с сыном Каддафи

Москва, 6 июля. Политолог Владимир Шаповалов считает, что задержание в Ливии социологов из России связано с интервью с сыном Муаммара Каддафи.

Накануне стало известно о задержании в Ливии россиян Максима Шугалея и его переводчика Самера Хасан Али Суэйфана, об этом сообщил RT. По одной из версий, которую выдвигают западные СМИ, граждане РФ пытались якобы повлиять на выборы и политические процессы в североафриканской стране, а также контактировали с сыном покойного экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом.

Россияне были задержаны еще в мае нынешнего года. Информация не подвергалась огласке из опасений подвергнуть излишней опасности российских социологов. Все это время Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), где работают ученые, вел переговоры об их возвращении на родину. Как рассказали в фонде, никаких обвинений им до сих пор предъявлено не было.

По словам директора ФЗНЦ Александра Малькевича, россияне в Ливии занимались социологическими исследованиями, опрашивая не только простых жителей страны, но и тех, кто имеет политический вес. В том числе было проведено интервью с Сейфом аль-Исламом Каддафи.

Шаповалов считает, что задержание граждан РФ может быть связано именно с этим интервью.

«Авторитет действующей власти уходит. Нет спасения от военных действий. Авторитет у Каддафи растет. Он не проливает кровь и заявляет о своих политических задачах и целях. Напоминает людям о возрождении государственности», — приводит слова политолога «Политэксперт».

По мнению Шаповалова, факт встречи россиян с сыном Каддафи и привел к их задержанию, которое противоречит всем нормам международного права.

В связи с задержанием в Ливии сотрудников российского ФЗНЦ Федеральное агентство новостей (ФАН) заявило об отправке в Ливию своих репортеров с целью выяснения всех обстоятельств задержания и ситуации с задержанными. В командировку отправятся опытные журналисты, военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис.

Как пишут «Известия», после убийства в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии установилось двоевластие. В восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи действует правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем, которое было создано при поддержке ООН.