Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными после инаугурации Зеленского

Киев, 6 июля. За месяц бывший президент Украины Петр Порошенко снял 34 млн долларов наличными, об этом рассказал юрист Андрей Портнов.

По словам Портнова, который ранее работал советником у бывшего президента Украины Виктора Януковича, Порошенко активно обзаводился наличностью в период инаугурации вновь избранного главы Украины Владимира Зеленского и сразу после нее.

«В период инаугурации нового президента (Владимира Зеленского — прим. ФАН), с 17 по 21 мая Порошенко снял со счета в банке три раза по одному миллиону долларов. Прямо физически и именно наличными», — рассказал юрист.

По его словам, то же самое происходило в течение последующего месяца, вплоть до 18 июня.

«В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограммов стодолларовых купюр», — сообщил Портнов.

Как отмечают «Известия», Порошенко выводил наличность со счета в Международном инвестиционном банке «небольшими» суммами не более двух миллионов долларов за один раз. Портнов обратился в Государственное бюро расследований Украины (ГБУ) с ходатайством, в котором просил установить происхождение снятых Порошенко денег и изучить их дальнейшую судьбу. Следственные органы подтвердили намерение дать ответы на эти вопросы. Предположительно, экс-президент мог вывести средства в офшоры или же потратить их на подкуп избирателей.

Отметим, ранее ГБУ уже возбудило восемь уголовных дел в отношении Порошенко. Политика подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.

Сам Порошенко не только отвергает все обвинения, но и отрицает факт проведения расследования в отношении него .