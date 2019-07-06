Задержание россиян в Ливии: что известно к этому часу

Двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии под надуманными предлогами. Ученые занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. Что известно к этому часу о задержании россиян, читайте в материале Федерального агентства новостей.

В пятницу стало известно, что в Триполи сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали двух российских граждан. Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на имеющиеся у него в распоряжении документы. В качестве причины их задержания издание называет якобы «вмешательство в предстоящие выборы» президента и в парламент, которые должны состояться в этом году.

Прокуратура Ливии выдала ордер на арест 3 июля. При этом известно, что социологов задержали еще в мае. Прокуратура Ливии сообщила, что россияне пытались встретиться с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

В письме, которое сотрудники ливийской прокуратуры направили в правительство национального единства (ПНЕ), отмечается, что третий россиянин успел покинуть страну до проведения операции спецслужб.

Фонд защиты национальных ценностей подтвердил информацию о задержании ученых. Сотрудники ФЗНЦ находились на территории Ливии по согласованию с местными властями. На месте они занимались исключительно социологическими исследованиями и не вмешивались в электоральные процессы.

В исследовательскую группу входили социолог-руководитель группы Максим Шугалей, медик, арабист, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан и социолог-культуролог Александр Прокофьев (он успел покинуть страну до задержания).

«Они проводили серию социологических исследований. Опросы, фокус-группы, интервью. На сайте Фонда есть первичная информация. По сути, исследовали общественно-политическую ситуацию в стране. Тема вмешательства в выборы, которых нет — полный бред. А Самер медик и арабист, который выполнял функцию переводчика», — заявил президентам Фонда Александр Малькевич.

В одном из отчетов группы о проделанной работе сообщалось, что социологи провели интервью с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Малькевич подтвердил, что ученые встречались с сыном Каддафи и брали у него интервью, однако информация о том, что они могли организовывать для него какие-либо встречи, не соответствует действительности.

Социологи участвовали в гуманитарной миссии, и их арест стал для организации полной неожиданностью. Первое время было сложно выяснить, где они находятся. Изначально были предположения, что их украли с целью выкупа. Позднее выяснилось, что их арестовали власти Триполи, власти ПНС, правительства, признанного ООН.

На данный момент россиянам так и не предъявили официальные обвинения. ФЗНЦ просит представителей МИД РФ и ООН принять все меры по освобождению задержанных социологов.

Сотрудники Фонда были задержаны еще в мае 2019 года, однако известно об этом стало только в пятницу. С момента задержания ФЗНЦ проводил переговоры об их освобождении в закрытом режиме в целях безопасности россиян.

«Мы просим выпустить наших коллег и нам говорили, что их вот-вот выпустят. Фонд защиты национальных ценностей считает, что это недоразумение и их выпустят, как и обещали. Мы даже не знаем, в чем их обвиняют. Никакого вмешательства в выборы не было, да и быть не могло», — говорится в официальном заявлении Фонда.

Политологи и эксперты сходятся во мнении, что истинной причиной задержания сотрудников ФЗНЦ стала их встреча с сыном Каддафи. В частности, доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев подтвердил, что россиян задержали именно по этой причине. При этом он предположил, что «сейчас сотрудников Фонда постараются оболгать, представить в роли шпионов».

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в комментарии ФАН заявил о схожем мнении. Он подчеркнул, что сын Муаммара Каддафи является важной политической фигурой в Ливии, у него есть и сторонники, и противники. В Ливии неспокойная политическая ситуация, именно поэтому противники сына Каддафи готовы задерживать даже поговоривших с ним россиян-социологов для его дискредитации.

Комментируя сложившуюся ситуацию, член наблюдательного совета ФЗНЦ, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что депутаты крайне обеспокоены задержанием россиян в Ливии и намерены предпринять все возможное для скорейшего освобождения сотрудников Фонда. По его словам, задержание россиян «противоречит всем нормам международного права».

«Если наши товарищи по фонду примут такое решение, то мы, как депутаты Госдумы, готовы выехать в Триполи для выяснения обстоятельств, немедленных переговоров и скорейшего освобождения наших товарищей, потому что мы своих не бросаем», — заявил Милонов.

Федеральное агентство новостей отправляет в Ливию своих репортеров с целью выяснения всех обстоятельств задержания российских ученых. В командировку отправятся опытные журналисты, военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис. Сейчас ФАН готовит документы для обеспечения легального въезда журналистов на территорию Ливии, подконтрольную властям Триполи.

Первые отчеты по результатам изысканий социологов Фонд опубликовал 1 июля. Ознакомиться с ними можно на сайте организации. В начале 2019 года ФЗНЦ начал проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. Исследование включало в себя три этапа: кабинетное исследование (анализ документов, контента СМИ и социальных сетей); комплекс полевых исследований (опросы, фокус-группы, глубинные полустандартизованные интервью) и экспертные интервью с ключевыми политическими акторами Ливии.

В число экспертов, у которых были взяты интервью, вошли первые лица страны, представители различных социальных групп, политических и религиозных течений. В том числе было проведено интервью с Сейфом аль-Исламом Каддафи, вторым сыном убитого основателя Джамахирии.