Боевики обстреляли город Скальбия в сирийской провинции Хама, есть убитые

Дамаск, 6 июля. На северо-западе Сирии террористы обстреляли город Скальбия, находящийся под контролем правительственных войск.

Об обстреле Скальбии со стороны боевиков, укрывающихся от возмездия на северо-западе Сирии, сообщило агентство SANA. По его информации, в результате атаки террористов погибли и были ранены мирные жители, их точное число не приводится.

Артиллерия правительственных войск нанесла ответные удары по позициям бандитов на высотах Тель-Маллах и у населенного пункта Аль-Джубейн. В результате грамотных действий сирийских военных были уничтожены командные пункты противника и минометные позиции.

Ранее силы сирийской армии отразили атаки боевиков на стыке провинций Хама и Идлиб. Там удалось остановить продвижение террористов, нанеся им ощутимые потери в живой силе и технике.

Накануне руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации и призвал командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций.

Ранее «Известия» сообщили, что трехсторонний саммит по Сирии в астанинском формате с участием России, Турции и Ирана пройдет на турецкой территории в августе.