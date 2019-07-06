США представили концепцию противодействия России

Вашингтон, 6 июля. Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин обсудил с представителями G7 в Париже документ под названием «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI), сообщает пресс-служба агентства.

В документе сообщается, что он является «продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия».

Предполагается, что инициатива будет направлена на демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическую и экономическую независимость.

Ранее сообщалось, что USAID планирует создать структуру, задачей которой станет борьба с «влиянием России» в международном пространстве. На эти цели собираются потратить 584 миллиона долларов из бюджета США.

В марте Грин призывал страны-партнеры задуматься, стоит ли принимать помощь со стороны России и КНР. По его мнению, эти страны стремятся подорвать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике.

Отметим, российская сторона опровергает любые обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году. За все это время в своем провальном расследовании он так и не смог предоставить ни одного доказательства, что Россия имела хоть какое-то влияние на избирательный процесс.

Кроме того, Мюллер опроверг существование так называемого «сговора» президента США Дональда Трампа с Москвой.