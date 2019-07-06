Сирия итоги недели 1 – 7 июля: бои в Хаме, атака ВВС Израиля на Дамаск, ВКС РФ уничтожили главарей «Джейш аль-Иззы»

В частности, боевики расположили свои орудия на уступах гор Джебель аз-Завия, откуда террористы ведут прицельный огонь на большом расстоянии. Кроме того, район Шер-Магара использовался боевиками для неудавшейся попытки наступления на освобожденный сирийской армией город Хувейз. В результате, в ходе отражения атак террористов, ответный удар САА задел и турецкий наблюдательный пункт. Очевидно, что нахождение бандгрупп именно в этой точке неслучайно: скорее всего, боевики намеренно прикрываются объектом Турции, одновременно спасая от больших потерь себя и стравливая Дамаск и Анкару между собой.

Как сообщил военный корреспондент Олег Блохин, что среди уничтоженных числятся заместитель лидера «Джейш Аль-Иззы» Ваиль Джеддак Мустафа, наиболее известный под позывным Абу Хасан, а также полевой командир Джамиль Бадр Ас-Салех и так называемый шариатский судья Али Алиях. Между тем, верховный главарь террористов Джамиль Шахади Ас-Салех получил серьезное сквозное ранение в грудь и был вывезен на территорию Турции. Напомним, что данная группировка причастна к обстрелам базы «Хмеймим», о чем боевики формирования не раз заявляли в своих медиапорталах и за что открыто брали на себя ответственность.

Напомним, что бойцы «Хезболлы» принимали участие в боях на стороне сирийской армии с 2012 года, оказывая поддержку Дамаску во всех основных сражениях. Между тем, присутствие «Хезболлы» в регионе становилось целью для агрессии Израиля, который периодически наносил по ним удары, объясняя свои действия опасением усиления влияния шиитской организации после ее участия в сирийском конфликте.

Удары коалиции в Идлибе

Между тем, впервые за долгое время в уничтожении террористов в Идлибе приняла участие международная коалиция во главе с США. Как сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов, американские силы нанесли удар по тренировочной базе террористической группировки «Хуррас ад-Дин» — боевого крыла запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида» в Сирии. В результате удара были уничтожены главари террористической группировки, боевики которой действуют в Идлибе в союзе с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам».

В общей сложности при американском ударе по Большому Идлибу погибли от пяти до восьми боевиков «Аль-Каиды». Как отмечают лояльные «Тахрир аш-Шам» медиаисточники, количество уничтоженных террористов достигло девяти человек, при этом среди них шесть полевых командиров — двое из Алжира, двое из Туниса, один из Египта и еще один сирийского происхождения; кроме них погибли еще трое боевиков из личной охраны главарей.

Источники, однако, не сообщают, откуда американцы узнали о сходке террористов «Аль-Каиды». Между тем, согласно предположениям местных про-оппозиционных источников, у лидера группировки «Хуррас ад-Дин» Самира Хиджази возникли разногласия с главарем «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммедом аль-Джулани, которого обвинили в отказе от классических принципов исламистского террористического подполья. В случае, если эти данные верны, получается, что американские самолеты помогли террористам ликвидировать неугодных им бывших соратников.