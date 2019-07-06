Сирия итоги недели 1 – 7 июля: бои в Хаме, атака ВВС Израиля на Дамаск, ВКС РФ уничтожили главарей «Джейш аль-Иззы»

Бои в Идлибе и Хаме
На протяжении последних двух недель продолжались ожесточенные столкновения между правительственными силами Сирии и боевиками незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Террористы за 14 дней значительно увеличили количество обстрелов позиций правительственных войск и гражданских объектов. Так, утром 20 июня боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли населенный пункт Джалама, который находится к северо-западу от Хамы. По жилым кварталам, где не было позиций правительственных войск, было выпущено 12 реактивных снарядов. В результате обстрела были разрушены три жилых дома, погиб один мирный житель, а еще двое получили ранения. 30 июня радикальные бандгруппы во главе с формированиями «Джейш Аль-Изза» и «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили нападения на участках фронта в районах населенных пунктов Аль-Хувейз и Джалама. Обе атаки, тем не менее, были отбиты в достаточно короткий срок. При этом террористам был нанесен
значительный урон в живой силе.
Пока правительственные силы стараются сдерживать атаки джихадистов ответным огнем, боевики стягивают все новые и новые силы на юг Идлибской зоны деэскалации
. Так, 20 июня источники в соцсетях сообщили, что в направлении города Хан-Шейхун на юге Идлиба, который долгое время является оплотом джихадистов, выдвинулась колонна боевиков из восьми бронированных пикапов с пулеметами, автобуса с боевиками и двух грузовиков, которые перевозили ящики с боеприпасами и другое имущество. На въезде в населенный пункт Кафр-Зета отмечены девять автомобилей, на которые установлены кустарно сработанные системы залпового огня. Параллельно в район города Аль-Латамина — еще одного крупного оплота террористов на юге Идлиба — прибыли несколько установок РСЗО, три танка и несколько грузовиков с боевиками. Судя по внешним признакам, как утверждают источники в социальных сетях, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных вооруженных группировок готовятся к новой попытке наступления на правительственные силы на севере провинции Хама.
Пункт ВС Турции под ударом
Наиболее острой ситуация на линии операции Сирийской арабской армии сложилась в районе населенного пункта Шер-Магар, где располагается наблюдательный пункт Вооруженных сил Турции. На прошлой неделе наблюдательный пункт вновь попал под обстрел – как заявили турецкие источники – сирийских войск. Однако в ходе расследования выяснилось, что стратегически важный район Шер-Магара использовали террористы
, чтобы наносить удары по сирийской армии.
В частности, боевики расположили свои орудия на уступах гор Джебель аз-Завия, откуда террористы ведут прицельный огонь на большом расстоянии. Кроме того, район Шер-Магара использовался боевиками для неудавшейся попытки наступления на освобожденный сирийской армией город Хувейз. В результате, в ходе отражения атак террористов, ответный удар САА задел и турецкий наблюдательный пункт. Очевидно, что нахождение бандгрупп именно в этой точке неслучайно: скорее всего, боевики намеренно прикрываются объектом Турции, одновременно спасая от больших потерь себя и стравливая Дамаск и Анкару между собой.
ВКС РФ уничтожили главарей «Джейш аль-Иззы»
Между тем, активную деятельность по предотвращению атак боевиков в Идлибе и Хаме продолжили Военно-воздушные силы Сирии и Воздушно-космические силы Российской Федерации. Так, в результате авиаудара ВКС РФ, нанесенного по одному из ключевых опорных пунктов боевиков из группировки «Джейш Аль-Изза» в окрестностях города Аль-Латамина в конце июня, были ликвидированы 11 высокопоставленных главарей
бандформирования.
Как сообщил военный корреспондент Олег Блохин, что среди уничтоженных числятся заместитель лидера «Джейш Аль-Иззы» Ваиль Джеддак Мустафа, наиболее известный под позывным Абу Хасан, а также полевой командир Джамиль Бадр Ас-Салех и так называемый шариатский судья Али Алиях. Между тем, верховный главарь террористов Джамиль Шахади Ас-Салех получил серьезное сквозное ранение в грудь и был вывезен на территорию Турции. Напомним, что данная группировка причастна к обстрелам базы «Хмеймим», о чем боевики формирования не раз заявляли в своих медиапорталах и за что открыто брали на себя ответственность.
Диверсия в Средиземном море
Кроме того, на прошлой неделе неустановленные лица вывели из строя пять нефтяных трубопроводов
в водах Сирийской Арабской Республики. Как сообщалось, удар привел к утечке нефти в районе населенного пункта Баньяс в провинции Тартус. Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой. В результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов. Представители министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщили, что в ближайшее время подача нефти будет восстановлена. В совершении диверсии подозреваются силы Израиля, которые неоднократно грозились атаковать сирийские нефтепромыслы.
Атака ВВС Израиля
Между тем, военно-воздушные силы Израиля вновь нанесли удары по стратегическим объектам Сирийской Арабской Республики. В ночь на 1 июля
мощный взрыв прогремел в окрестностях города Аль-Кисва к югу от Дамаска. Звуки взрывов были слышны около 0:30 понедельника по местному времени. Впоследствии израильские военные из воздушного пространства Ливана нанесли удары по складу иранских войск в районе населенного пункта Аз-Забадани на западе провинции, а также по военной базе к северо-западу от Дамаска и исследовательскому центру в населенном пункте Джамрая к северу от столицы провинции.
Средства ПВО САР смогли перехватить значительную часть израильских ракет, однако несколько из них все же достигли целей. В результате ударов погибли четыре мирных жителя, в том числе грудной ребенок
, еще больше 20 гражданских лиц получили ранения. Кроме того, были нанесены повреждения в мирных кварталах. Взрывной волной были частично разрушены ряд жилых домов в населенном пункте Сахная к югу от Дамаска. Степень разрушений показывает, что Тель-Авив настроен на продолжение и расширение своих агрессивных действий – особенно с учетом того, что впервые за долгое время удар Израиля привел к жертвам среди мирного населения.
Вывод «Хезболлы» из Сирии
На фоне агрессии Израиля в отношении Сирии, ливанское движение «Хезболла» приняло решение о выводе
своих вооруженных подразделений из Сирии. По данным местных источников, большая часть подразделений «Хезболлы» передислоцировалась в пограничный район Аз-Забадани, который полностью контролируется силами этой шиитской организации. Кроме того, в районе населенного пункта Кара в горной местности Каламун к северу от сирийской столицы расположен еще один лагерь шиитского ополчения.
Напомним, что бойцы «Хезболлы» принимали участие в боях на стороне сирийской армии с 2012 года, оказывая поддержку Дамаску во всех основных сражениях. Между тем, присутствие «Хезболлы» в регионе становилось целью для агрессии Израиля, который периодически наносил по ним удары, объясняя свои действия опасением усиления влияния шиитской организации после ее участия в сирийском конфликте.
Удары коалиции в Идлибе
Между тем, впервые за долгое время в уничтожении террористов в Идлибе приняла участие международная коалиция во главе с США. Как сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов, американские силы нанесли удар
по тренировочной базе террористической группировки «Хуррас ад-Дин» — боевого крыла запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида» в Сирии. В результате удара были уничтожены главари террористической группировки, боевики которой действуют в Идлибе в союзе с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам».
В общей сложности при американском ударе по Большому Идлибу погибли от пяти до восьми боевиков «Аль-Каиды». Как отмечают лояльные «Тахрир аш-Шам» медиаисточники, количество уничтоженных террористов достигло девяти человек, при этом среди них шесть полевых командиров — двое из Алжира, двое из Туниса, один из Египта и еще один сирийского происхождения; кроме них погибли еще трое боевиков из личной охраны главарей.
Источники, однако, не сообщают, откуда американцы узнали о сходке террористов «Аль-Каиды». Между тем, согласно предположениям местных про-оппозиционных источников, у лидера группировки «Хуррас ад-Дин» Самира Хиджази возникли разногласия с главарем «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммедом аль-Джулани, которого обвинили в отказе от классических принципов исламистского террористического подполья. В случае, если эти данные верны, получается, что американские самолеты помогли террористам ликвидировать неугодных им бывших соратников.