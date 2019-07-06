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Путин поздравил Мадуро и граждан Венесуэлы с Днем независимости

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Путин поздравил Мадуро и граждан Венесуэлы с Днем независимости

Москва, 6 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Венесуэлы с 208-й годовщиной подписания декларации независимости от Испании.

О поздравлении российского лидера рассказало министерство связи и информации Боливарианской республики. Государственное телевидение Венесуэлы обнародовало послание, направленное Путиным президенту страны Николасу Мадуро.

«Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Достигнут высокий уровень сотрудничества в политике, торговле, энергетике, науке и технике и других сферах», — говорится в послании президента России.

Путин еще раз подтвердил, что Москва продолжает поддерживать законное правительство и народ Венесуэлы в решении возникающих перед ними проблем.

«Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам — мира и благополучия», — обратился президент РФ к Мадуро.

Путин поздравил Мадуро и граждан Венесуэлы с Днем независимости

Отметим, в День независимости Венесуэлы в ее столице Каракасе прошел военный парад, в котором были задействованы бронетехника и авиация. В ходе выступления перед участниками и зрителями шествия Мадуро сообщил, что вся эта техника обслуживается венесуэльскими специалистами. Президент страны анонсировал проведение в скором времени учений с участием военно-морских сил Боливарианской республики.

Современная территория Венесуэлы с XVI века входила в состав испанских колоний, движение за независимость началось здесь в начале XIX века, когда Наполеон оккупировал Испанию. 5 июня 1811 года была принята декларация о независимости, но гражданская война продолжалась еще 10 лет до победы в 1821 году под руководством Симона Боливара.

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