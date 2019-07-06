Пытавшийся скрыться от полиции капитан перевернувшегося в Черном море судна задержан

Краснодар, 6 июля. Полицейские задержали капитана прогулочного катамарана, перевернувшегося в Черном море, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В полиции сообщили ТАСС, что капитан судна, 1963 года рождения, уроженец города Приморско-Ахтарск, задержан. Его передали сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте. Ранее СМИ сообщили, что он пытался скрыться от полиции.

Владелец судна также задержан.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, инцидент произошел в пятницу в 17.50 в поселке Джубга Туапсинского района в ста метрах от берега. Прогулочный катамаран перевернулся. В результате ЧП погибли два человека: Анна Ш., 1985 года рождения, из Белгорода и Светлана А., 1977 года рождения, из Мордовии.

В этот момент на судне находились 43 человека. Согласно последним данным, госпитализация пострадавшим не понадобилась. Врачи оказали им помощь на месте: серьезных травм не было, в основном — ссадины и царапины.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Причиной трагедии могло стать то, что судно было перегружено.